A Santa Margherita Ligure arriva il bike sharing elettrico

Addio a colonnine di ricarica e tessere magnetiche. Santa Margherita Ligure manda in soffitta il vecchio bike sharing e propone un sistema 2.0 di bici pubbliche in affitto. E lo fa grazie alla tecnologia messa a disposizione dall'azienda RideMovi, già presente in 16 città tra cui Milano, Torino, Firenze, Venezia, Barcellona, Saragozza e Madrid. Da oggi sono a disposizione 70 nuove e-bike di ultima generazione dotate di un motore elettrico, gps e supporto per lo smartphone con cui si "comanda" il mezzo.

Il funzionamento avverrà tramite app RideMovi: con la geolocalizzazione si individua la bici più vicina, la si attiva scansionando il QR code e sempre tramite la app si termina l'utilizzo. A Santa Margherita Ligure restano le vecchie stazioni bike sharing. La ricarica delle batterie sarà a cura del personale di RideMovi. Previste tariffe agevolate per i residenti e i pacchetti minuti acquistati potranno essere spesi anche nelle altre città: un milanese o torinese che già utilizza il servizio lo potrà continuare a usare anche in vacanza.

Spiega Alberto Cappato, Amministratore unico della società Progetto Santa Margherita, società partecipata del Comune che ha in gestione il servizio: «Il bike sharing è un servizio molto apprezzato e utilizzato e ben rappresenta lo spirito green della nostra comunità. Dopo circa un anno di lavoro, nonostante le difficoltà del periodo, siamo riusciti a individuare un fornitore che potesse soddisfare le nostre esigenze».

«L'introduzione del bike sharing nel 2013 è stata una felice intuizione che ha portato benefici in termini di immagine ma soprattutto ambientali - dichiara il Sindaco Paolo Donadoni - sono contento che siamo riusciti a modernizzare questo servizio rendendolo fruibile h24, con tariffe molto agevolate per i residenti».

Per l'avvio del servizio il Comune di Santa Margherita Ligure ha stanziato 42 mila euro.