Leasys, il noleggio a lungo termine sbarca in Austria

Leasys, azienda che si occupa di noleggio a lungo termine, continua a perseguire i suoi piani di crescita in Europa, annunciando l'apertura di una nuova filiale in Austria. Con il suo ingresso nel mercato austriaco, la società, brand Stellantis e controllata FCA Bank, porta avanti il processo di internazionalizzazione iniziato nel 2017.

L'Austria diventa il dodicesimo mercato nel quale Leasys è operativa, assieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. A capo della società austriaca, con sede a Vienna, sarà Hermann Wiedrich, che avrà il compito di cogliere le opportunità di business in un paese il cui mercato automobilistico sta tornando a livelli pre-pandemici, e dove il settore del noleggio a lungo termine è uno dei segmenti in forte crescita, pronto ad affrontare le sfide della nuova mobilità, in particolare il segmento dei veicoli ibridi ed elettrici.

Leasys porterà le sue soluzioni di mobilità "da un minuto a una vita intera" in Austria a partire dal mese di luglio, coinvolgendo il paese nella rivoluzione della mobilità sostenibile che si realizzerà, da un lato, con l'elettrificazione della flotta e nell'ampliamento della rete dei Leasys Mobility Store (entro il 2022 saranno 1.500 in Europa) e, dall'altro lato, con l'offerta di servizi digitali green e all'avanguardia.

A luglio, Leasys Austria GmbH sarà il partner per il leasing di FCA Bank GmbH nel mercato, offrendo soluzioni di leasing attraenti e orientate al cliente per i brand Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional e Jeep.