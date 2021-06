Stellantis con E-Gap per ricarica on demand

Stellantis ha siglato un accordo di partnership con E-Gap per la ricarica elettrica on demand ai clienti della nuova 500 elettrica. Lo rende noto E-Gap, primo operatore di ricarica mobile, on-demand e sostenibile per auto elettriche in Europa. Nello specifico la partnership prevede la fornitura del servizio di ricarica on demand ad un "costo vantaggioso per tutti i clienti che acquistano la nuova 500 elettrica a Roma e a Milano". E L'apposita app di E-Gap "consentirà al cliente di scegliere dove e quando la sua vettura verrà raggiunta dall'operatore".

"L'accordo con Stellantis è un importante passo che E-Gap realizza nello sviluppo del suo innovativo modello di business, consentendo ai clienti dell'iconica 500 elettrica di ricevere un esclusivo servizio di ricarica Fast ovunque sia richiesto in una modalità molto semplice e al costo di una normale colonnina fissa", spiega Luca Fontanelli CEO di E-Gap.

"La partnership con E-Gap rappresenta un ulteriore tassello per accelerare il nostro percorso di transizione verso la mobilità sostenibile, rappresentando una soluzione complementare in aggiunta alle altre proposte del brand Fiat", ha detto Eligio Catarinella, Country Manager Italia Fiat, Abarth e Lancia. L'offerta prevede ricariche da 10,20, 30 kWh a partire da un costo di 7,30 euro (quindi da 0.73 euro per KWh), "molto più vantaggioso del costo medio della classica ricarica di tipo fast perché, trattandosi di un servizio on demand, non comporta i costi necessari al raggiungimento della colonnina", spiega E-Gap, sottolineando che i possessori della nuova 500 elettrica possono decidere dove e quando far ricaricare la vettura, senza necessariamente essere presenti, inserendo nell'app E-Gap il codice fornito dalla concessionaria d'auto.