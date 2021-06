Aspi: Moroni, entro 2022 primo viaggio totalmente elettrico

"Credo che entro la fine del prossimo anno riusciremo ad avere una interdistanza tale per cui, avendo almeno una trentina di 'colonnine' sarà possibile avere sulla nostra rete sufficiente autonomia per compiere un viaggio in autostrada in modalità esclusivamente elettrica". Lo ha detto a SkyTg24 Giorgio Moroni, amministratore delegato di Free to X, la nuova controllata di Aspi, parlando del piano di mobilità elettrica e sostenibile di Autostrade per l'Italia.

"Un piano da 100 installazioni di stazioni di ricarica a 300 kw di potenza significa tecnnologie di ricarica compatibili con un viaggio autostradale - ha detto ancora Moroni -. Stiamo accelerando il piano di mobilità elettrica e sostenibile di Autostrade per l'Italia. Puntiamo a completarlo nel prosismo triennio, ma ricordiamo che noi installiamo in Italia da nord a sud, da Como a Taranto. L'interdistanza sarà sempre più ravvicinata - ha concluso Moroni - ma garantirà con l'autonomia delle nuove macchine che superano i 300/400 mk un punto per ricarcarsi velocemente. In autostrada ci saranno colonnine ad alta potenza e questo significa di poter ricaricare la batteria di un veicolo in tempi simili a quelli di un rifornimento di un carburante tradizionale".