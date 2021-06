Helbiz, in monopattino per ripulire la spiaggia

Una giornata per ripulire le spiagge, in monopattino elettrico. L'iniziativa è quella organizzata per il prossimo fine settimana fa Helbiz, società americana votata alla micro-mobilità, insieme all’associazione Retake Palermo, no-profit impegnata nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio, per la giornata di 'Beach Cleaning' a Mondello, domenica 27.

La proposta, supportata da Helbiz, è quella rivolta a tutti i cittadini di Mondello per attivarsi insieme con una giornata di volontariato e di realizzare un’operazione di pulizia della spiaggia, mentre altri volontari si occuperanno di raccontare e diffondere ai bagnanti il messaggio civico di Retake. I volontari partiranno dal Teatro Politeama di Palermo in monopattino e raggiungeranno la spiaggia libera di Mondello. L'uso dei monopattini sarà gratuito e offerto da Helbiz, che omaggerà i partecipanti all’iniziativa con un welcome bonus di 20 euro ed una t-shirt. Helbiz ha aperto la stagione estiva a Mondello nel mese di maggio e dopo poco più di un mese di operatività, nei dintorni della celebre spiaggia palermitana sono state effettuate più di venti mila corse in monopattino, in un area operativa di circa trenta chilometri quadrati, con una media di 4,32 km di percorrenza e più di 13 minuti per corsa, per un totale di oltre 164 tonnellate di CO2 risparmiate rispetto al normale traffico veicolare.