Mobility Hub Horizon, installate colonnine Leasys-gruppo VW

Installate, presso le sedi dei Mobility Hub Horizon, le colonnine di ricarica Leasys e del Gruppo Volkswagen per tutti i clienti. L'obiettivo prefissato da Horizon, dunque, è quello di accompagnare il cliente verso una mobilità sostenibile, sia con proposte dedicate di veicoli elettrificati, sia con soluzioni di ricarica in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Horizon è il primo Mobility Hub in Italia ed è specializzato nell'offerta di mezzi con tecnologia elettrificata: ibridi, plug-in e full electric. Si pone come "contenitore di partner" ed è in grado di offrire la soluzione più idonea, sia per la scelta dell'automobile che della relativa tecnologia.

Il cliente può infatti selezionare l'auto green tra quelle in offerta o in pronta consegna, oppure selezionarla con il configuratore digitale Horizon; scegliere l'offerta migliore sul mercato grazie alla consulenza di Horizon; concordare la migliore soluzione di ricarica fatta su misura; avere visibilità dell'offerta di colonnine di ricarica pubblica presenti sul territorio.

A tutto questo si aggiunge il fatto che il noleggio a lungo termine recepisce nel canone tutte le incentivazioni statali e regionali vigenti in materia di sostegno delle auto ad emissioni ridotte. Scegliere un'automobile green, inoltre, dà la possibilità, dove previsto in base alle norme locali e nazionali vigenti, di accedere liberamente alle ztl cittadine; fruire della sosta gratuita o a pagamento ridotto nelle strisce blu; accedere all'ecobonus; godere del pagamento ridotto o esenzione dal bollo; risparmiare su carburante, manutenzione e assicurazione.