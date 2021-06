Lancia abbina monopattino elettrico a Ypsilon Hybrid Ecochic

Lancia firma il suo primo monopattino elettrico che, in abbinamento con la Ypsilon Hybrid Ecochic, offre una soluzione di mobilità urbana sostenibile. Realizzato in collaborazione con Mt Distribution, il nuovo monopattino elettrico Lancia è disponibile presso gli 'owned dealer' italiani e i canali della grande distribuzione. Con un'autonomia fino a 18 km, motore da 250W, telaio in alluminio, ruote honeycomb da 8'', sospensione anteriore e luci Led, l'Ypsilon e-scooter è tra i più leggeri e versatili nella sua categoria.

In vendita ad un prezzo consigliato di 299 euro, il nuovo Ypsilon e-scooter è disponibile in due colori, Maryne e Gold, con personalizzazioni nate dalla collaborazione di MT e Lancia con Pininfarina.

Elegante e innovativo, il nuovo Ypsilon e-scooter spinge per una mobilità sostenibile, in linea con la Ypsilon Hybrid Ecochic, versione 'green' della best seller con 35 anni di storia, 4 generazioni, 35 serie speciali e più di 3 milioni di unità vendute, che nella versione ibrida è stata consegnata in oltre 34mila unità.

Lancia Ypsilon è una chiara espressione di stile, innovazione e personalità senza tempo. Merito soprattutto del suo look distintivo e seducente, reso oggi ancora più contemporaneo dal ritorno alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato, o ancora dall'uso del motivo Chevron per i sedili, rivestiti anche con il tessuto Seaqual Yarn. Uno stile che si è fatto più contemporaneo, tecnologico e rispettoso dell'ambiente, mantenendo sempre i tratti dell'eleganza e della raffinatezza.