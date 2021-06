LeasysGo! a prova di vacanza con sharing da e per Fiumicino

L'arrivo dell'estate e il pressing sulla campagna vaccinale, fanno ritornare la voglia di vacanze.

Una buona notizia per il settore del turismo, colpito fortemente dall'emergenza pandemica. Così come il settore dei trasporti e della mobilità, intrappolati nella morsa dei blocchi e delle restrizioni per il Covid-19.



Con la ripartenza torna, quindi, la voglia di progettare viaggi, brevi weekend oppure trasferte verso mete da sogno. Per rispondere alle esigenze di chi viaggia in aereo, LeasysGO!, il servizio car sharing di Leasys, ecosostenibile e free floating, che ha fatto da poco il suo debutto a Roma, prevede un servizio di sharing da e per l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino. I clienti potranno prendere o lasciare l'auto presso i parcheggi del Leasys Mobility Store dell'aeroporto o quelli dedicati al car sharing senza alcun sovrapprezzo per il servizio.

Per noleggiare la nuova 500 basta acquistare il voucher d'iscrizione annuale su Amazon, al costo di 9,99 euro, prezzo in promozione in occasione del lancio di giugno su Roma e scontato rispetto agli attuali 19,99 euro, scegliendo tra l'abbonamento prepagato e Pay-per-use. L'abbonamento prepagato, al costo mensile di 19,99 euro e inclusivo di 2 ore di mobilità al mese, è pensato per chi fa un uso più continuativo del servizio. In alternativa vi è l'abbonamento Pay-per-use, senza alcun costo fisso mensile e una tariffa di 0,29 euro al minuto. Per entrambe le soluzioni il costo massimo giornaliero è fissato a 43,50 euro, con la possibilità di tenere l'auto per un totale di 24h dall'inizio del noleggio. Una volta acquistato il voucher, lo si potrà poi convertire sul sito di LeasysGO! e iniziare a prenotare le vetture.

"L'abbonamento che sarà sottoscritto dai cittadini romani - ha spiegato all'ANSA Paolo Manfreddi, ceo di Leasys Rent - sarà valido anche per le altre città dove è presente il servizio. In Italia LeasysGo! è presente anche a Milano e Torino. L'obiettivo è quello di espandersi anche in altre città, Lione è tra i nostri progetti".