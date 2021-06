Pirelli: in centri Driver colonnine di ricarica Enel X

Pirelli ed Enel X annunciano l'avvio di un progetto che porterà all'installazione di infrastrutture ricarica per auto elettriche, in alcuni punti vendita della rete di gommisti Driver. La firma dell'accordo dà il via alla collaborazione che coinvolgerà da subito numerose officine Pirelli in Italia, poi sarà la volta della Spagna e di altri paesi europei con una roadmap in definizione. Questo progetto - informa un comunicato - si inserisce nelle diverse attività che Pirelli realizza nel campo della sostenibilità e rappresenta un contributo per sostenere la diffusione delle auto elettriche che oggi trova il primo limite nella mancanza di capillarità dell'infrastruttura di ricarica.

La collaborazione tra Pirelli ed Enel X si inserisce all'interno di un progetto europeo di sviluppo dei servizi Driver per la e-mobility, segmento in costante crescita e a cui le officine Driver Pirelli dedicheranno sempre più attenzione nell'offerta di servizi. Il progetto prevede, infatti, oltre all'installazione della stazione di ricarica anche un percorso di formazione specifica per il rivenditore. Enel X metterà a disposizione dei dealer Driver caricatori fra i 22 KW e i 50 KW di potenza, capaci di ricaricare anche più veicoli contemporaneamente. Qualora le officine Driver Pirelli valuteranno di installare infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, le stesse saranno visibili sulle app di diversi Mobility Service Provider, come JuicePass di Enel X. "Pirelli - ha sottolineato Daniele Deambrogio, CEO Pirelli Italia - prosegue con sempre maggiore decisione sulla strada della sostenibilità. Il contributo che assieme a Enel X daremo all'infrastruttura di ricarica per le auto elettriche, primo problema nella diffusione di questi veicoli, è una nuova tappa del percorso di Pirelli verso un impatto ambientale sempre inferiore e conferma la visione ampia dell'azienda nei confronti della sostenibilità".

Dal canto suo Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia ha affermato che "la strategia di Enel X per una rapida diffusione della mobilità elettrica passa necessariamente attraverso partnership con i più importanti operatori del settore.

L'accordo con Pirelli è la naturale conseguenza di questo approccio, perché si tratta di un partner con il quale condividiamo la visione della mobilità sostenibile del presente e del futuro. Porteremo le tecnologie avanzate di ricarica nei gommisti Driver dando la possibilità di ricaricare i veicoli facilmente e in totale comodità, offrendo un servizio che ci permetterà di avvicinare ancora di più le persone al mondo dell'elettrico".