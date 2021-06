Free Now, monopattini elettrici Voi Technology anche a Roma

Un'iniziativa partita in Germania a maggio 2020, approdata con successo a Milano ad aprile 2021 e che ora arriva anche nella Capitale: da oggi, infatti, i monopattini Voiager 4 di Voi Technology, unici in circolazione dotati di frecce direzionali, saranno resi disponibili a Roma anche attraverso la app di Free Now, la piattaforma di multi-mobilità europea.

Attraverso questa partnership, gli utenti potranno scegliere se richiedere una corsa in taxi oppure noleggiare un monopattino di Voi per gli spostamenti del primo ed ultimo miglio, o ancora se combinare entrambi i mezzi per raggiungere la propria destinazione.

"Siamo davvero entusiasti di poter annunciare l'estensione su Roma di questa partnership di valore che amplia il perimetro di offerta di Free Now verso un servizio che accompagna le persone in tutto l'itinerario di viaggio, andando a coprire anche lo spostamento dell'ultimo miglio - dichiara Andrea Galla, country manager di Free Now Italia - Gli obiettivi di sostenibilità e questo nuovo concetto di mobilità multimodale ci hanno avvicinato naturalmente a una realtà come Voi Technology; siamo certi che sia i clienti romani di Free Now che di Voi apprezzeranno i vantaggi e la comodità derivanti da questa partnership".

Per prenotare un monopattino elettrico Voi a Roma con l'app Free Now, gli utenti possono accedere con il proprio account Free Now e toccare l'icona monopattino nella sezione "due ruote" della schermata principale per trovarne uno nelle vicinanze.

Tutti i monopattini disponibili possono essere sbloccati toccando l'icona di quello scelto sulla mappa. Il costo del servizio è composto da una tariffa fissa pari ad un euro per sbloccare il monopattino che si aggiunge alla tariffa di 0,19 euro al minuto. Grazie alla partnership, i clienti possono pagare con il metodo di pagamento già salvato sul loro account Free Now.