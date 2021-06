Leasys lancia i nuovi e-CarCloud Peugeot e-208 e DS e-Tense

CarCloud, abbonamento dedicato alle auto, amplia l'offerta all'insegna della sostenibilità e dell'esperienza di guida.

Leasys, brand Stellantis e controllata di Fca Bank, lancia due nuove formule, e-CarCloud Peugeot e-208, che permette di abbonarsi alla city car elettrica del Leone, ed e-CarCloud DS e-Tense, con cui sarà possibile scegliere tra il crossover 100% elettrico DS 3 Crossback E-Tense e il suv DS 7 Crossback e-Tense Plug-in Hybrid.

Con l'arrivo di questi due nuovi pacchetti elettrificati, Leasys presenta anche il nuovo brand e-CarCloud che abbraccerà tutte le soluzioni CarCloud elettrificate. Le nuove formule elettriche puntano a una mobilità sempre più green e flessibile, un'offerta riservata a clienti privati e liberi professionisti che potranno prenotare l'auto scelta e ritirarla dopo 48 ore in uno dei Leasys Mobility Store abilitati.

Per sottoscrivere il piano CarCloud dedicato alla nuova city car Peugeot e-208 elettrica basta effettuare l'iscrizione una tantum su Amazon, al costo di 199 euro e convertire il voucher d'iscrizione sul sito carcloud.leasys.com. L'utilizzo dell'auto prevede un costo mensile di 399 euro, rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi e senza penali in caso di disdetta.

Entrambi i pacchetti prevedono la possibilità di ricaricare le auto attraverso la rete domestica, grazie al cavo fornito in dotazione, o gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Store abilitati dislocati in Italia, grazie a una card fornita al cliente abilitata anche per l'erogazione a pagamento presso la rete di colonnine pubblica.