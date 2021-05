Auto: nasce colonnina di ricarica elettrica di design

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAG - Colonnine di ricarica elettrica artistiche, in grado di integrarsi nei centri urbani rispettando il loro stile. Il designer Umberto Palermo le ha create per sedici città, con tecnologia sviluppata dalla E-Lectra di Cassino. La prima, dedicata a Venezia, è stata svelata al Salone Nautico, durante la presentazione della gamma del quadriciclo elettrico Mole Urbana "Il progetto Mole Urbana - spiega Palermo - considera l'impatto che le città subiranno con il proliferare di colonnine di ricarica elettrica. La crescente espansione di veicoli elettrici comporta la produzione e l'installazione di distributori di energia, oggetti immobili che, a differenza dell'auto, devono rispettare le caratteristiche estetiche delle città e soprattutto non possono diventare estranee al contesto che le circonda. In poche parole, non vorrei che le colonnine divengano oggetto di disturbo urbano" dice Umberto Palermo.

Le nuove colonnine sono tutte già predisposte per il V2G - Vehicle to Grid, che consente la possibilità di ricarica e quindi di scambio di energia tra il veicolo e la rete elettrica locale in modo bi-direzionale, consentendo forti benefici in termini di efficienza energetica.

Le colonnine sono state interpretate da 16 artisti internazionali, tra i quali Billy The Artist, pittore designer Pop Art New York, Yu Jin, pittore surrealista di Pechino, Tsuneki Hirai, pittore espressionista del Giappone, Antonio Perotti pittore e designer di Salerno. (ANSA).