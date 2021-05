Citroën Ami, può essere anche consegnata a domicilio

Un veicolo elettrico innovativo non solo nella forma ma anche nella sostanza. Ami-100% ëlectric è un oggetto di mobilità anticonformista, con la sua propulsione a zero emissioni ed un nuovo concetto di accessibilità, sviluppato in termini economici e di fruibilità, grazie alla possibilità di essere guidata già a 14 anni con la patente di categoria AM.

Con Ami, Citroën propone ai clienti la possibilità di un acquisto completamente online, in tutta sicurezza, incluso il pagamento, che si effettua al 100% attraverso il sito web dedicato (https://www.citroen.it/ami).

Un'altra particolarità di Ami-100% ëlectric, è la sua possibilità di consegna diretta presso il cliente. Non c'è più bisogno di spostarsi, perché la consegna si effettua a domicilio attraverso partners dedicati (GEFCO). Il servizio include una spiegazione di 30 minuti sul prodotto, affinché il funzionamento di Ami non abbia più alcun segreto per il cliente. Questo servizio di training-at-home viene effettuato da un 'product genius' e include una presentazione dell'applicazione My Citroën che accompagnerà il cliente nel quotidiano oltre a fornire le informazioni essenziali per la ricarica di Ami. Il costo di questo servizio di consegna a domicilio è di 250 euro.

A scelta del cliente, in alternativa, la consegna può avere luogo presso le concessionarie Citroën aderenti, senza costi aggiuntivi.

Con il suo design anticonformista ospita due persone, Ami offre una guida silenziosa e fluida, ed un'autonomia a zero emissioni di 75 km. La batteria da 5,5 kWh si ricarica in tre ore da una presa elettrica standard da 220 V. Ultracompatta, con i suoi 2,41 metri di lunghezza, propone una straordinaria maneggevolezza grazie al diametro di sterzata di appena 7,2 metri.

L'applicazione mobile My Citroën accessibile sul proprio smartphone attraverso il modulo connesso DAT@MI permette inoltre di essere informati in ogni momento sull'autonomia, lo stato di carica e tempo rimanente per una carica al 100%. L'applicazione facilita anche l'individuazione delle colonnine di ricarica pubbliche più vicine, una funzionalità proposta da Free2Move Services.