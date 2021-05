Torino: approvate le nuove linee guida del car sharing

Via libera della Giunta comunale di Torino alle nuove linee guida per la gestione del servizio di car sharing la cui durata è prevista dal primo settembre 2021 al 31 agosto 2024, con riserva di procedere al rinnovo. Gli operatori interessati dovranno garantire il servizio per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, fornire assistenza agli utenti attraverso un call center sempre attivo e garantire una flotta di almeno 200 veicoli che non potranno essere alimentati a gasolio e dovranno essere conformi ai parametri emissivi più elevati stabiliti dalla normativa comunitaria.

L'immissione su strada della flotta da parte di ciascun operatore potrà procedere anche in più fasi, ma dovrà comunque essere completata entro 180 giorni dalla comunicazione da parte del Servizio Mobilità e Viabilità di accettazione dell'istanza.

I gestori dovranno inoltre disporre di una piattaforma che renda possibile accedere al servizio anche attraverso applicazioni di aggregazione della domanda ed essere integrabili a eventuali future piattaforme MaaS (Mobility as a service) operanti sul territorio cittadino. Per migliorare l'accessibilità al servizio la Città intende anche estendere la modalità in sharing tra le persone diversamente abili.