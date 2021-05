Da Regione Emilia Romagna altri 450mila euro per auto ecologiche

Aumentano in Emilia-Romagna i contributi regionali per l'immatricolazione di autoveicoli ecologici di categoria M1, e quindi quelli con alimentazione ibrida benzina-elettrico, gasolio-elettrico e benzina-idrogeno.

Per far fronte al numero elevato di richieste ammesse, e relative al bando 2020 dedicato all'acquisto di veicoli ibridi, la Regione ha approvato un ulteriore stanziamento, in aggiunta al milione di euro previsto dalla prima fase della misura, di 450mila euro che servirà a soddisfare le domande ammesse, passate da 4.349 nel 2019 a 8.289 nel 2020.

Con queste risorse si potranno quindi soddisfare tutte le 2.546 richieste di novembre e dicembre 2020, ma rimaste escluse dalla copertura economica inizialmente prevista della misura.

"L'aumento del 90% delle richieste rispetto al 2019 - sottolinea l'assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini - dimostra bene la sensibilità ai temi della tutela ambientale dimostrata dagli emiliano-romagnoli, attenti alle esigenze di una mobilità sempre più attenta all'ambiente e alla qualità dell'aria. Gli ulteriori fondi stanziati, oltre a comprendere giustamente tutti coloro che avevano fatto domanda, sono quindi una leva importante per proseguire con le politiche regionali di sostenibilità, in linea con il Patto per il Lavoro e per il clima".