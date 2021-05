Regione E-R punta su idrogeno e biometano

Promuovere la transizione energetica in Emilia-Romagna puntando su idrogeno, biometano, mobilità sostenibile ed efficienza energetica e adottando azioni di sviluppo che contribuiscano a una profonda decarbonizzazione del sistema produttivo regionale e delle città. È l'obiettivo di un protocollo d'intesa siglato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e da Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.

Per quanto riguarda l'idrogeno, il protocollo prevede di valutare azioni per diffondere l'utilizzo dell'idrogeno pulito nelle industrie e nel settore della mobilità, prevedendo in questo modo la graduale decarbonizzazione dei distretti industriali e civili, per candidare l'Emilia-Romagna tra le 'Hydrogen Valley' italiane. Altro obiettivo è la cooperazione nel settore del biometano da biomasse agricole o da rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, con possibile utilizzo per autotrazione.

Nell'ambito della mobilità sostenibile, insieme alle aziende del trasporto pubblico locale saranno valutate azioni per abbattere le emissioni inquinanti favorendo ulteriormente l'impiego di carburanti ecologici - quali gas naturale, biometano e in prospettiva idrogeno - e la transizione energetica delle flotte destinate a servizi di pubblica utilità e al trasporto di persone e merci.

Infine, il protocollo guarda all'efficienza energetica, predisponendo la valutazione insieme agli enti locali di misure per la riqualificazione energetica degli immobili pubblici quali ospedali, Rsa, uffici pubblici, case popolari, scuole e università.