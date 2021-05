Jaguar Land Rover, 'Destination Zero' parte da Milano

Promuovere la mobilità elettrica e rendere responsabili, sono gli obiettivi del progetto Destination Zero in the City di Jaguar Land Rover. L'idea è quella di invitare e invogliare a vivere, nella quotidianità, spazi eco-green da scoprire nelle proprie città.

A tale scopo sono nate una serie di inedite guide urbane eco-green, dal titolo Destination Zero in the city, consultabili da subito online, anticipatamente alla versione cartacea, e che declinano il concetto di mobilità sostenibile all'interno delle principali città italiane.

Queste guide rappresentano un ulteriore passo nella visione del brand e sono parte di un più ampio progetto di comunicazione ed interventi nella città, ispirati dal desiderio di sensibilizzare sempre di più sulle tematiche ambientali e sulla mobilità sostenibile, attuale e futura.

Protagonista della prima guida realizzata, a cui ne seguiranno altre, è la città di Milano e l'invito lanciato da Land Rover è proprio quello di andare alla scoperta di luoghi eco-green nella capitale lombarda, a bordo di auto ibride plug-in, suggerendo come vivere al meglio luoghi e situazioni dalla vocazione sostenibile.

A seguire, altre città saranno protagoniste dell'iniziativa e delle guide, e, a seconda dei diversi elementi che più le connotano, saranno 'scoperte e raccontate', a bordo dei modelli Phev Land Rover, o da quelli Jaguar. Da Milano, con Land Rover, a bordo dei nuovi modelli 'alla spina' Range Rover Evoque e Discovery Sport, attraverso luoghi come le cascine in città, i coworking che investono sul tech sostenibile e sul digitale, alberghi con materiali fieri delle loro certificazioni ambientali e spazi di aggregazione che recuperano immobili inutilizzati.

Le guide di Destination Zero in the city, realizzate in collaborazione con il partner editoriale Edizioni Zero, vogliono raccontare, attraverso testi e immagini inediti, le realtà cittadine che hanno un approccio sostenibile nei confronti del divertimento, della ristorazione e della socialità, promuovendo un vero e proprio cambiamento nel mindset dell'intera comunità.

Nell'ambito del progetto, Land Rover Italia sceglie, non solo di promuovere l'evoluzione in atto, ma investe anche nell'installazione di colonnine di ricarica nei pressi delle principali location presenti nella guida. L'obiettivo è partecipare alla trasformazione dello stile di vita della comunità di Milano, agevolando la mobilità a bordo di auto PHEV.