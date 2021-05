Audi, 'missione' ricarica rapida e facile

Missione ricarica rapida, semplice e accessibile per Audi e-tron S e e-tron S Sportback. Le versioni ad alte prestazioni dei SUV a zero emissioni dei quattro anelli, sono infatti ora ricaricabili in corrente alternata (AC) con potenze sino a 22 kW, per dimezzare i tempi di rifornimento presso le colonnine più diffuse in Italia.

Dotati di tre motori a zero emissioni, due di quali in corrispondenza dell'assale posteriore, che erogano complessivamente una potenza massima, in modalità boost, di 503 CV e una coppia di 973 Nm, i SUV sportivi a elettroni si avvalgono del torque vectoring elettrico. L'innovazione tecnica consente di ripartire la spinta tra le ruote posteriori proiettando i vantaggi garantiti dal 'classico' differenziale sportivo Audi nell'era della mobilità a zero emissioni. Audi e-tron S e e-tron S Sportback possono poi essere equipaggiate con un secondo on-board charger, a richiesta, collocato alle spalle del radiatore anteriore, che consente di elevare da 11 a 22 kW la potenza massima di ricarica in corrente alternata. I tempi di rifornimento presso le stazioni pubbliche più diffuse (le colonnine AC in Italia rappresentano circa l'85% del network di ricarica pubblico e, di queste, il 60% raggiunge la potenza massima di 22 kW) si dimezzano. Diviene possibile ripristinare 100 chilometri di autonomia in meno di un'ora e rigenerare il 100% dell'energia all'interno dell'accumulatore ad alta tensione in meno di cinque ore. Contemporaneamente all'entrata a listino del secondo on-board charger, diviene disponibile anche per le versioni S della gamma Audi e-tron il sistema di ricarica domestica e-tron charging system connect. Quest'ultimo nasce per operare con potenze sino a 22 kW in AC. Il sistema connect si avvale di un'unità di comando con display touch LED da 5 pollici e di un supporto a parete. Il collegamento in rete mediante Wi-Fi ne consente anche il controllo mediante l'app myAudi e l'aggiornamento over-the-air. In occasione del lancio di Audi Q4 e-tron, primo sport utility compatto elettrico dei quattro anelli nonché unico C-SUV premium nativo elettrico, Audi ha rafforzato anche la partnership con Enel X volta a rendere accessibile una soluzione di ricarica domestica omnicomprensiva.

Il pacchetto Ready for e-tron Pro, dedicato all'intera offerta BEV Audi, agevola la fruizione della ricarica sino a 22 kW in AC prevedendo l'installazione della wallbox Enel X, la realizzazione della linea di alimentazione e la connessione a valle del contatore. Oltre all'ambito domestico, Audi ha pensato di facilitare la ricarica per gli utenti BEV e PHEV anche durante le fasi di viaggio: la casa dei quattro anelli propone infatti ai propri clienti un accesso semplificato, gratuito per i primi 12 mesi qualora si acquisti una vettura full electric, a oltre 225 mila stazioni in 26 Paesi europei (oltre 17mila in Italia) mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service.