A Ferrara nuovi monopattini elettrici a noleggio

Partirà con una prima dotazione di 200 monopattini elettrici a disposizione da domani per il noleggio, in tutta Ferrara, la nuova iniziativa per la mobilità sostenibile lanciata dal Comune. Gestori del servizio saranno le due società che sono state selezionate tramite una manifestazione d'interesse pubblicata nel dicembre scorso: Dott e Helbiz. In base al bando, la flotta iniziale potrà poi essere incrementata a seconda dell'andamento del progetto, fino a un massimo di 400 monopattini complessivi, a cui fra un mese circa si aggiungeranno anche le biciclette elettriche (fino a 220). Il noleggio sarà a flusso libero, ossia con la possibilità per gli utilizzatori di lasciare i mezzi in punti diversi da quelli di prelievo.

Per usufruire del servizio di noleggio sarà sufficiente usare le app dei due gestori scaricabili gratuitamente su smartphone.

Consultando le app, gli utenti potranno visualizzare i punti geolocalizzati della città a loro più vicini da cui prelevare i monopattini disponibili al momento. Nelle prossime settimane, inoltre, il Comune provvederà ad approntare una ventina di postazioni nel territorio urbano, nelle quali i gestori provvederanno a riportare sistematicamente i mezzi lasciati dagli utenti sul territorio. Entrambe le società garantiranno vari tipi di tariffe e abbonamento per soddisfare le esigenze di tutti gli utilizzatori.