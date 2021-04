Porsche progetta impianto batterie e stazioni di ricarica

Porsche prosegue il suo impegno nella mobilità sostenibile puntando sulla diffusione del numero di veicoli elettrici che vende. La casa automobilistica stima che entro il 2030 più dell'80% delle sue vendite sarà costituito da veicoli elettrificati, mentre il restante sarà costituito dalla 911, che sarà l'ultima Porsche con motore a combustione interna.

Per i veicoli elettrici, il fattore chiave per le prestazioni è la tecnologia delle batterie. Piuttosto che affidarsi puramente a fornitori esterni, Porsche sta sviluppando i propri accumulatori (celle e pacchi) che costruirà nel proprio stabilimento, ha detto il ceo Oliver Blume in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung tedesco.

L'impianto sarà situato a Tuebingen, a sud dalla sede della Porsche a Stoccarda. La casa automobilistica si rifornirà di batterie anche dalla casa madre Volkswagen Group, che sta costruendo una vasta rete di impianti di batterie.

Con diversi veicoli elettrici in arrivo sul mercato, l'intenzione di Porsche è quella di assicurarsi che i suoi clienti abbiano accesso alla ricarica.

La casa automobilistica - riferisce MotorAuthority - è già coinvolta in reti di ricarica pubbliche, come Ionity in Europa, ed ha intenzione di progettare anche una propria rete di stazioni con caricatori ultra-veloci e un'area lounge dove gli ospiti possono rilassarsi. Queste saranno situate lungo le principali autostrade, a partire dall'Europa. Porsche sta anche installando caricatori presso i suoi concessionari. (ANSA).