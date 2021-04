Italdesign, con Wae soluzione per elettriche premium

Italdesign e Williams Advanced Engineering (Wae) collaboreranno per sviluppare una soluzione completa per vetture elettriche ad alte prestazioni. Combinando i rolling chassis per veicoli elettrici compositi all'avanguardia di Wae con la capacità di sviluppo completo di veicoli di Italdesign, la joint venture consentirà sia alle newcom sia a costruttori consolidati del settore automotive - sottolinea una nota - di beneficiare dell'esperienza di due aziende leader nella progettazione e design di veicoli elettrici, compreso il supporto nella creazione di una gamma di EVv dalle Gt ad alte prestazioni ai crossover, fino alle berline. Alla base di questa collaborazione c'è l'innovativa architettura elettrica di Wae che consente di sviluppare architetture nei segmenti Gt, berlina, crossover e spider, che siano interamente personalizzabili sia all'esterno, sia all'interno.

Wae è stato il fornitore originale di batterie per tutte le scuderie del campionato del mondo Fia di Formula E nel 2014, rapporto rinnovato per la stagione 2022-2023. WAE fornisce anche sistemi di batterie all'Ectr e Extreme-E e ha una considerevole esperienza nei programmi di auto stradali elettrificate ad alte prestazioni che risale a più di un decennio.

La nuova piattaforma è in grado di supportare produzioni fino a 10.000 unità, 500 delle quali possono essere realizzate internamente da Italdesign.