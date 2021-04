In Emilia Romagna quasi 3.000 richieste incentivo auto ibride

Sfiorano le 3.000 richieste - a meno di tre settimane dall'apertura del nuovo bando varato dalla Regione - per la concessione di un contributo fino ad un massimo di 191 euro all'anno e per tre anni ai cittadini emiliano-romagnoli che acquistano un'autovettura a basso impatto ambientale,. Nel dettaglio, dal 7 aprile ad oggi sono 2.977 le domande inserite sulla piattaforma web predisposta ad hoc.

Rispetto al primo mese di prenotazione dello scorso anno le richieste di contributo inserite sono quintuplicate: nel mese di maggio del 2020, infatti, erano state 552 le domande inviate.

Le prenotazioni on line per il bando 2021 - spiega una nota della stessa Regione - resteranno aperte fino al prossimo 31 dicembre. La misura, introdotta nel 2017 negli ultimi due anni ha visto più che raddoppiare le domande per ottenere il bonus passate dalle oltre 4.300 del 2019 a più di 8.500, nel 2020.

"I primi dati relativi alle domande pervenute sul nuovo bando - osserva l'assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini- confermano che l'incentivo è molto apprezzato dai cittadini. In Emilia-Romagna a fine 2020 il numero di autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti era di circa 61.300 mezzi e di questi 18.345, cioè il 30%, ha ottenuto il bonus regionale. Proprio alla luce di questi dati - conclude Corsini - abbiamo deciso anche quest'anno di confermare la misura, con uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023".