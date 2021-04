Honda punta a 100% produzione motori elettrici entro il 2040

Honda punta ad una produzione costituita interamente da veicoli elettrici e motori a idrogeno entro il 2040, un obiettivo che il nuovo amministratore delegato, Toshihiro Mibe, ha definito "impegnativo ma in linea con i target ambiziosi del costruttore auto nipponico". Honda ha anche detto che intende aumentare fino al 40% la percentuale di veicoli elettrici e le autovetture a doppia alimentazione - quelle che usano l'idrogeno come combustibile e le vetture a fuel cell, ovvero dotate di celle a combustibile, entro il 2030, per poi salire all'80% nel 2035, e al 100% nel 2040.

Per raggiungere l'obiettivo la casa auto ha stanziato per i prossimi 6 anni circa 5.000 miliardi di yen, pari a 38 miliardi di euro nella ricerca e sviluppo. L'annuncio di Honda arriva all'indomani della notifica del premier giapponese Yoshihide Suga di ridurre del 26% le emissioni di diossido di carbonio dai livelli del 2013, entro il 2030. Tra le altre case auto nipponiche, a inizio settimana anche Toyota aveva annunciato un piano per più che raddoppiare il numero degli attuali modelli elettrici disponibili sul proprio listino entro il 2025.