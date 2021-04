Citroen, da e-Berlingo ad Ami: l'elettrico per tutti

Citroën offre un’ampia scelta di soluzioni di mobilità a basse emissioni in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente, dai quattordicenni, alle famiglie, fino ai professionisti del trasporto.

Si tratta di un’offerta diversificata, accessibile a tutti, composta da soluzioni di mobilità 100% elettriche e ibride plug-in con cui la marca propone una risposta concreta agli attuali bisogni di spostamento, nel rispetto dell’ambiente e senza compromessi in termini di prestazioni, comfort e spazio a bordo.

A cominciare dal mondo dei professionisti, Citroen propone soluzioni ispirate alle esigenze delle imprese e da sempre è parte fondamentale della sua strategia.

Nel 2020 la marca ha lanciato una grande offensiva di elettrificazione della sua gamma di veicoli commerciali. Al fianco di nuovo ë-Jumpy, già in commercio, arriveranno anche una versione 100% elettrica di Jumper ed una versione 100% elettrica di Berlingo Van. I professionisti troveranno in Citroën ë-Berlingo van una risposta adatta alle loro esigenze quotidiane, con una grande libertà d'azione nei centri urbani, grazie a un'autonomia fino a 275 km (valore in corso di omologazione, nel ciclo WLTP). Con i vantaggi della guida elettrica, ë-Berlingo Van non rinuncia a nessuna delle qualità del Berlingo, offrendo un volume di carico utile fino a 4,4 metri cubici, una capacità di carico fino a 800 kg e tutta la funzionalità della cabina Extenso.

Quanto a Citroën ë-Jumpy, porta la filosofia "Inspired by Pro" di Citroën nel mondo dei veicoli elettrici, con una gamma di soluzioni "a zero emissioni" per tutti i tipi di professionisti. Con due livelli di autonomia e tre lunghezze, associa comfort, silenziosità di marcia, robustezza, capacità di carico e le più avanzate funzioni di assistenza alla guida. Offre grande versatilità di utilizzo grazie alla sua autonomia fino a 330 km (nel ciclo di omologazione WLTP) e un volume di carico, che arriva fino a 6,6 metri cubici. Nuovo Citroën ë-Jumper - 100% ëlectric offre invece 2 differenti livelli di autonomia (fino a 340 km), per garantire tutte le consegne giornaliere, anche nelle aree a traffico limitato; 2 diverse potenze della batteria 37 kWh e 70 kWh; 4 lunghezze e 3 altezze.

Per Citroën, scegliere un'alternativa di mobilità elettrificata significa non rinunciare a comfort, tecnologia, abitabilità e piacere di guida.

Lo dimostra, ad esempio, la gamma di veicoli commerciali elettrificati della marca, che offrono le stesse capacità di carico delle versioni termiche. Anche Citroën ë-C4 - 100% ëlectric ha le stesse qualità di design e di abitabilità di Citroën C4 e suv C5 Aircross Hybrid offre la stessa modularità di riferimento del suv C5 Aircross, con i tre sedili posteriori individuali della stessa larghezza, scorrevoli, ripiegabili e inclinabili ed il volume del bagagliaio di riferimento nella categoria. Citroën dispone di veicoli elettrificati familiari e polivalenti, ideali per i clienti, come le famiglie, che hanno bisogno di più versatilità, abitabilità e spazio, senza dimenticare la sicurezza. L' ë-SpaceTourer , ad esempio, è un monovolume 100% elettrico che può trasportare fino a 9 persone con un alto livello di comfort, versatilità e design. Disponibile in 3 lunghezze, offre 15 tecnologie di assistenza alla guida e con la sua altezza di 1,90 m accede facilmente a tutti i parcheggi. Disponibile con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo WLTP), soddisfa le esigenze di tutti e consente la libertà di accesso alle zone a traffico limitato. Per sfidare invece senza paura a mobilità urbana, la soluzione è rappresenta da Citroën Ami – 100% ëlectric, oggetto anticonformista, 100% elettrico, che con i suoi 75 km di autonomia si adatta ai brevi tragitti urbani (ricarica completa in 3 ore).