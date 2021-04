Il Comune di Potenza ha acquistato in totale 23 autobus per il trasporto pubblico urbano, di cui 18 già consegnati e "inaugurati" stamani nel corso di una conferenza stampa dal sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente: dei 18 bus, tre sono ad alimentazione elettrica e saranno utilizzati per alcuni percorsi nel centro storico della città. L'investimento complessivo è stato di circa cinque milioni di euro.