BMW-Daimler, cessione del gruppo Park Now a EasyPark

Il gruppo BMW e Daimler Mobility hanno annunciato la cessione del gruppo Park Now, operatore di servizi di sosta, car sharing, ride hailing e pianificazione dei viaggi e ricarica, al gruppo EasyPark.



La proposta acquisizione del gruppo Park Now consentirà ad EasyPark di compiere un passo in avanti e diventare uno dei maggiori attori a livello mondiale nel campo della mobilità digitale, grazie a una combinazione di tecnologie all'avanguardia e ad una maggiore copertura territoriale.



Entrambi gli azionisti, BMW e Daimler, hanno contribuito a rendere il gruppo Park Now un fornitore globale di servizi digitali di sosta. L'annunciata cessione consentirà di ampliare la copertura dei servizi digitali di mobilità e sosta dell'azienda, ad esempio: il pagamento della sosta in strada e nei parcheggi in struttura; Find & Park- la funzione per trovare un posto libero su strisce blu; la ricarica dei veicoli elettrici; e l'integrazione dei servizi digitali a bordo dell'auto.



Park Now, fornitore di servizi digitali di sosta a livello globale, opera con i marchi RingGo, Park Now, Park-Line e Parkmobile in 11 Paesi, e offre una vasta gamma di servizi digitali di gestione della sosta su strada e nei parcheggi in struttura, in oltre 1.100 città. Tramite l'app, i clienti possono, ad esempio, prenotare e pagare il parcheggio.



L'acquisizione di Park Now consentirà a EasyPark di definire gli standard per i servizi digitali di mobilità e sosta a livello globale. Le due aziende possono contare su un'ampia copertura del mercato in Usa ed Europa. Entrambi i service provider condividono un impegno per la soddisfazione del cliente, una cultura basata sull'entusiasmo per le nuove tecnologie e la volontà di migliorare costantemente. Inoltre, sono entrambi caratterizzati da una forte passione per la mobilità intelligente con l'obiettivo di rendere le città più ecologiche e vivibili. EasyPark avrà così modo di offrire servizi sempre più integrati e in grado di soddisfare ulteriormente le esigenze dei propri clienti.