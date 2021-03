In arrivo una pista ciclabile che da Roma arriverà al suo litorale, Ostia. Lo annuncia la sindaca diVirginia Raggi durante una diretta fb con i cittadini. "E' in programmazione una pista ciclabile che da Ostia andrà fino a viale dell'Oceano Atlantico" e "si collegherà a quella di via Cristoforo Colombo. E' un bellissimo percorso di 20 km che collega la città al mare", afferma.