Auto: master ateneo 'salva' lavoratori Vitesco con elettrico

Fornire le competenze chiave per affrontare le sfide del futuro sulla mobilità smart e sostenibile, riconvertendo la produzione dell'azienda verso l'elettrificazione dei veicoli sono le finalità del corso di perfezionamento dell'università di Pisa in 'Automotive Electronics and Powertrain Electrification' che da febbraio a dicembre 2020 ha coinvolto 100 dipendenti delle sedi di San Piero a Grado e Fauglia (Pisa) di Vitesco Technologies. Nei giorni scorsi c'è stata la consegna degli attestati ai primi diplomati. "A causa della rapida transizione alle tecnologie della mobilità elettrica - spiega una nota dell'ateneo - Vitesco Technologies aveva annunciato consistenti tagli a partire dal 2023 ma in breve tempo i responsabili degli stabilimenti pisani, con Università, Confindustria Pisa e egione Toscana, sono riusciti a creare un percorso formativo universitario con rilascio di crediti formativi, che risponde alla necessità di formare personale qualificato per la trasformazione tecnologica".



Andrea Caiti, direttore del dipartimento di Ingegneria dell'informazione, spiega che i docenti "hanno trasmesso conoscenze chiave per lo sviluppo della componentistica di auto ibride ed elettriche per quasi 500 ore di lezioni e laboratori, in modo tale che gli stabilimenti pisani di Vitesco abbiano la possibilità di innovare e restare strategici, con una ricaduta importante sul tessuto produttivo e sociale del territorio". Il corso di perfezionamento è diretto da Sergio Saponara, docente di Elettronica dei Veicoli e uno dei maggiori esperti in Italia di automotive, auto elettrica e sistemi di nuova generazione per industria 4.0: "E' stata una grande opportunità - ha detto - per trasferire il know-how acquisito in numerosi programmi di ricerca europei in un corso di specializzazione per veicoli di nuova generazione e consolidare la presenza di un'importante multinazionale in Toscana. E' il primo passo di una collaborazione tra Vitesco e ateneo pisano nella formazione e nella ricerca e sviluppo per vincere insieme la sfida della mobilità sostenibile, garantendo investimenti e posti di lavoro in Italia".