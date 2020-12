Bmw Motorrad,11 tracce podcast per la sicurezza su due ruote

Una playlist da ascoltare composta da indici clip con altrettanti consigli per una guida sicura su due ruote. L'iniziativa è quella promossa da BMW Motorrad attraverso i podcast 'Trainings', guida per motociclisti della durata di qualche minuto, raccontati per guidare e preparare efficacemente la moto per viaggi sicuri e piacevoli. Il progetto è dedicato al motociclista che vuole imparare o perfezionare le proprie competenze sulla guida su strada della motocicletta e sulla sua preparazione ottimale per affrontare al meglio ogni tipo di viaggio, da soli o in coppia. Il tutto a vantaggio della massima serenità e sicurezza nell'affrontare il viaggio. "L'idea - ha commentato Salvatore Nicola Nanni, General Manager di BMW Motorrad Italia - è molto semplice: perché non rendere più piacevole andare in moto facendo un po' di ripasso attraverso consigli utili che arrivano da istruttori professionisti proprio mentre andiamo in moto? possiamo farlo sfruttando tutti gli strumenti di connettività a disposizione mentre siamo in sella o quando già sogniamo il prossimo itinerario. Il podcast è uno strumento di comunicazione ideale per le due ruote e può essere sfruttato in piena sicurezza anche mentre si guida la moto, in quanto il formato audio evita di distrarre chi sta guidando dal momento che non distoglie l'attenzione dalla strada. Inoltre, il podcast si sposa alla perfezione con la connettività offerta dalle nostre moto e dai nostri prodotti, quali ad esempio sistema Connectivity, caschi con Bluetooth e Navigatori satellitari, garantendo una experience completa a chi lo userà con i prodotti BMW Motorrad: dalla scelta delle tracce o playlist, alla gestione del volume e delle chiamate fatte tramite la connessione Bluetooth dello smartphone al veicolo".



Le undici tracce del podcast, che sono state prodotte unendo l'esperienza specifica di BMW Motorrad Italia alla competenza dei migliori istruttori di guida della FMI, sono già disponibili sul sito web di BMW Motorrad.