Comune Trento, acquistate 10 Nissan Leaf

Dieci nuove auto elettriche per il Comune di Trento. Ieri sono infatti arrivate le nuove Nissan Leaf elettriche acquistate all'interno del progetto europeo Stardust, che tra i vari obiettivi mira a promuovere una nuova mobilità dinamica per le città. I nuovi mezzi sono totalmente elettrici e hanno un'autonomia di 300 km.

I veicoli sono stati acquistati con una gara europea al prezzo di 24.500 euro più Iva. Il Comune è però riuscito a sfruttare l'ecobonus statale, ottenendo 6.000 euro per ogni mezzo, e verrà fatta richiesta di concessione dell'incentivo provinciale, che garantirebbe ulteriori 6.000 euro.