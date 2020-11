Ford E-Transit, il van best-seller ora è anche full electric

Con la versione full electric, Ford compie un passo in avanti nel mondo della mobilità sostenibile per i veicoli commerciali. E lo fa partendo dal suo van best-seller, il Transit, che alle spalle vanta una storia di oltre mezzo secolo costellata di successi, traguardi di vendite che negli anni l'hanno consacrato il van best seller d'Oltreoceano riuscendo a portare a casa risultati di vendite più che positivi anche nel Vecchio Continente. L'E-Transit, le cui prime consegne per i clienti europei sono previste all'inizio del 2022, fa parte dell'investimento globale dell'Ovale Blu di oltre 11,5 miliardi dollari per l'elettrificazione fino al 2022. Mustang Mach-E sarà nelle concessionarie europee dall'inizio del prossimo anno, mentre la versione elettrica dell'F-150 sarà disponibile nei concessionari nordamericani dalla metà dell'anno successivo. L'Ovale Blu costruirà l'E-Transit, per i clienti europei, presso lo stabilimento Ford Otosan Kocaeli in Turchia, mentre per i clienti nordamericani, il veicolo sarà prodotto presso lo stabilimento Kansas City Assembly a Claycomo, nel Missouri.



Con una batteria da 67 kWh, queso veicolo offre un'autonomia di guida stimata fino a 350 km (ciclo WLTP combinato), ideale per soddisfare le esigenze quotidiane, ma con la capacità aggiuntiva necessaria per tenere conto delle variazioni del carico e delle condizioni meteo. Ciò rende l'E-Transit ideale per gli ambienti urbani, tragitti predefiniti e consegne all'interno di zone geofencing a emissioni zero.



Le modalità di guida di E-Transit sono pensate per ottimizzare le caratteristiche del motore elettrico. Secondo i dati Ford, la speciale modalità Eco consente di avere una riduzione del consumo di energia fino all'8-10% in caso di guida sostenuta. È disponibile il Pre-Conditioning, che riscalda in anticipo l'abitacolo mentre il veicolo è ancora in carica.



L'E-Transit offre inoltre vantaggi commerciali consentendo di ridurre i costi di gestione della manutenzione di circa il 40% rispetto ai modelli dotati di motore a combustione tradizionale.



In Europa, i clienti beneficeranno di un'offerta di servizi di un anno con chilometraggio illimitato, che si affianca al pacchetto di garanzia di 8 anni e 160.000 km per la batteria e i componenti elettrici. Il caricabatterie di bordo da 11,3 kW di E-Transit è in grado di ricaricare completamente la batteria in un massimo di 8.2 ore.



In corrente continua, l'E-Transit è, invece, in grado di accettare in ingresso una potenza massima di 115 kW che consente di effettuare una ricarica dal 15% all'80% della capacità massima della batteria in 34 minuti. Su E-Transit è disponibile, come optional, il sistema Pro Power Onboard, che trasforma il veicolo in una sorta di sorgente elettrica mobile in grado di fornire una potenza fino a 2,3 kW per alimentare strumenti e attrezzature esterne, una novità assoluta per il mercato dei veicoli commerciali in Europa. Il modem FordPass Connect, di serie, offre il massimo della connettività; disponibili anche i servizi di Ford Telematics.



Inoltre, l'E-Transit porta il SYNC 4 sui veicoli commerciali, con un touch-screen di serie da 12'' intuitivo, riconoscimento vocale migliorato e navigazione ottimizzata per il cloud.



Durante gli spostamenti, con navigazione attivata, gli operatori hanno a disposizione una serie di tecnologie avanzate di assistenza alla guida che aiutano a mantenere elevati gli standard di sicurezza e ridurre il rischio di incidenti.



La batteria di E-Transit è posizionata sotto il pianale ed è progettata per offrire un volume di carico senza compromessi fino a 15,1 metri cubi, lo stesso di un Transit diesel a trazione posteriore. L'E-Transit offre ai clienti europei portate fino a 1.616 kg per i van e fino a 1.967 kg per gli chassis. Con una potenza massima di 198 kW (269 CV) e 430 Nm di coppia, il motore elettrico offre prestazioni al vertice della categoria. La scelta della trazione posteriore, inoltre, garantisce elevata motricità soprattutto a pieno carico. In Europa sono disponibili fino a 25 configurazioni differenti, che comprendono diverse carrozzerie furgone, furgone doppia cabina e chassis, diverse lunghezze e altezze del tetto e una completa gamma di classi di portata fino a 4,25 tonnellate.