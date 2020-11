Honda pronta alla vendita di auto a livello 3 di guida autonoma

La Honda ha ottenuto dal governo giapponese l'autorizzazione a commercializzare la prima macchina al mondo al 'livello 3' di guida autonoma, adatta per l'uso pratico in situazioni ben definite, tra cui la circolazione in autostrada e nelle zone ad alto traffico.

Con l'intensificarsi della concorrenza sulla nuova tecnologia del futuro, il costruttore nipponico introdurrà il modello berlina 'Legend' sul mercato domestico già da marzo dopo l'aggiornamento avvenuto delle infrastrutture di circolazione nel Paese del Sol Levante, finalizzato a promuovere la ricerca nel comparto. "Questo è il risultato del lavoro congiunto degli ultimi anni tra governo e settore privato.

Ed è finalmente una buona notizia", ha detto il capo di Gabinetto Katsunobu Kato. La guida autonoma ha cinque livelli di automazione del veicolo riconosciuti secondo gli standard internazionali: dalla guida assistita del primo livello, alla guida altamente automatizzata del livello 3, con il gradino più alto, a 5, che prevede una guida completamente autonoma. Tra le case auto giapponesi Nissan e Subaru hanno introdotto modelli al livello 2, con guida semi autonoma - che tuttavia richiede un livello di attenzione del conducente superiore nel caso dovesse rendersi necessario intervenire.

Altri costruttori mondiali sono in grado di progettare macchine a guida autonoma al livello 3, ma pochi paesi hanno i mezzi e le strutture per consentirne la vendita e il loro utilizzo.