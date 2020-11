Volvo e Polestar cedono in Europa crediti verdi a Ford

Volvo e il brand 'satellite' Polestar hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per vendere crediti 'verdi' a Ford, e consentire così alla Casa dell'Ovale Blu di rispettare le norme sulle emissioni di CO2 fissate dall'Unione Europea, evitando multe molto onerose.



Volvo e Polestar, che fanno parte del Gruppo cinese Geely, si sono trovate nella situazione di aver soddisfatto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di loro competenza e hanno quindi potuto cedere la parte eccedente - i cosiddetti crediti verdi - a Ford. Nonostante il lancio della ibrida plug-in Kuga, Ford non era stata in grado di rispettare la normativa Ue, anche a seguito del richiamo di 20.500 unità di questo modello PHEV per problemi alla batteria. Non sono noti i dettagli finanziari e la lunghezza del contratto, che replica in parte quanto fatto da Tesla con FCA.