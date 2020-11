Cupra Ateca 400 Cv di Ecomotive Solutions e Autogas Italia

Un suv da 400 Cv alimentato a gas naturale, che diventa al tempo stesso lo sport utility a metano più potente di sempre, con prestazioni quasi da supercar, e capace di consumi ed emissioni degne di una city car di ultimissima generazione. il prototipo presentato da Ecomotive Solutions e Autogas Italia, gruppo Holdim, è basato sulla Cupra Ateca Limited Edition 2.0 TSI 4Drive DSG appositamente convertita per la doppia alimentazione benzina / CNG (gas naturale compresso) con un intervento in aftermarket. La vettura, messa a disposizione da Snam4Mobility (la società del gruppo Snam che si occupa di mobilità sostenibile) nasce di serie con una potenza di 300 Cv, ma con opportune modifiche al motore è stato possibile arrivare alla formidabile soglia dei 400 Cv, abbinando performance e benefici ambientali. ''Si tratta di un intervento in pieno stile racing dal punto di vista meccanico ed elettronico - spiegano i tecnici di Ecomotive Solutions e Autogas Italia - volto a sfruttare al massimo le potenzialità del gas naturale ed esaltarlo come combustibile primario, non da comprimario o in parallelo ad altre alimentazioni, ma come vero e proprio attore protagonista''. Una pratica questa - si legge nella nota - che è già portata avanti dal Gruppo Volkswagen con la sua gamma di vetture di punta (come lìAudi A5 Sportback g-Tron) ma mai spinta fino a questi livelli.



''Una sfida unica nel suo genere, impegnativa per il complesso aftermarket di oggi - proseguono - che prevede uno sviluppo, conoscenze e componentistiche applicate di livello automotive OEM, ma di caratteristiche hypercar, pochissimi pezzi, elevate prestazioni, sfruttando al 100% quello che il motore può esprimere, senza comprometterne durabilità e affidabilità''.Convinta dalla bontà delle conversioni a gas naturale effettuate su una serie di vetture aziendali, come una flotta di Alfa Romeo Stelvio, che hanno mantenuto inalterate le prestazioni rispetto all'originale a benzina, Snam ha affidato a Ecomotive Solutions e Autogas Italia una Cupra Ateca, con l'obiettivo sfidante di sviluppare un prototipo dalle elevate prestazioni che fosse in grado di dimostrare che i vantaggi ambientali del metano non comportano alcuna rinuncia.Il progetto risulta essere ancora più evoluto e moderno rispetto a quello che nel 1994 vide protagonista, sempre su impulso di Snam, una Bugatti EB110 GT: durante le prove ufficiali di omologazione nella versione a gas naturale compresso sul circuito di Nardò raggiunse la velocità record di 344,7 km/h.

Il risultato ottenuto con il motore turbo della Ateca in sala di prova è stato di 400 Cv motore a 6.440 giri e una coppia di oltre 510 Nm, valori questi che rendono la vettura incredibilmente veloce nell'accelerazione, con valori di consumo e costi di esercizio paragonabili a una comune city car.La Cupra Ateca Limited Edition 2.0 trasformata a metano è stata esposta per la prima volta nell'ambito della manifestazione fieristica Oil&nonoil, che si è svolta a Verona dal 21 al 23 ottobre, presso lo stand di Snam4Mobility. Il prototipo rientra nella filosofia del gruppo Holdim volta a portare sempre nuovi contributi alla mobilità sostenibile. Sono infatti recenti l'omologazione Euro 6D-TEMP per la conversione a gas dei veicoli diesel e quella del sistema di doppia alimentazione hybrid/benzina + CNG per la conversione a metano dei veicoli ibridi. Il Kit di conversione gas naturale, con appropriato dispositivo elettronico, gestisce completamente la centralina motore di primo equipaggiamento e permette quindi di incrementare la potenza senza mettere in discussione la già ottima guidabilità di serie.La commutazione da un carburante all'altro può essere gestita autonomamente dal sistema elettronico oppure manualmente dal conducente tramite un selettore posto sul cruscotto e dal quale è possibile avere l'informazione del livello di metano presente nei serbatoi.