Amazon presenta il suo furgone elettrico per consegne green

A solo un anno dall'annuncio dell'adesione al progetto The Climate Pledge, Amazon ha completato lo sviluppo assieme alla Casa costruttrice californiana Rivian del suo primo furgone per consegne urbane a propulsione 100% elettrica. Quello che è stato presentato oggi è un veicolo 'su misura' per le necessità di Amazon che rientra nel progetto per raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040 tra l'altro attraverso l'impiego di 10.000 veicoli elettrici personalizzati per effettuare le consegne ai clienti in tutto il mondo già dal 2022, con l'obiettivo di creare un parco furgoni 'green' composto da 100.000 unità entro il 2030. ''Quando abbiamo deciso di creare il nostro primo veicolo elettrico personalizzato insieme a Rivian - ha detto Ross Rachey, direttore flotta mondiale e prodotti di Amazon - eravamo consapevoli di dover superare di gran lunga qualsiasi altro veicolo per le consegne. Volevamo creare un mezzo che gli autisti avrebbero adorato guidare e che i clienti sarebbero stati felici di vedere in giro per le città o fermi vicino casa quando ricevono una consegna''. I nuovi furgoni elettrici di Amazon vantano dotazioni all'avanguardia in termini di sicurezza, guida e design. Sono infatti presenti, tra l'altro, sensori di ultima generazione per gestire funzioni di assistenza alla guida guida, un parabrezza ampio per massimizzare la visibilità per il guidatore, un istema di telecamere esterne che consente al guidatore di avere una visuale su 360 gradi e un impianto collegato ad Alexa per accedere tramite vivavoce al navigatore e al meteo''. Amazon sta trasformando la sue rete logistica in tutto il mondo introducendo nuovi veicoli elettrici e utilizzando metodi alternativi per la consegna dei pacchi. Già oggi Amazon impiega migliaia di veicoli elettrici in tutto il mondo e sta investendo nell'introduzione di colonnine di ricarca per i suoi partner, con l'obiettivo di estendere ulteriormente questa infrastruttura. Inoltre quest'anno l'azienda introdurrà nella sua flotta europea 1.800 nuovi veicoli elettrici e altri 10.000 in India; i veicoli saranno operativi in 20 città entro il 2025.