Con incentivi a Milano prenotati 448 veicoli ecologici

Sono 448 i nuovi veicoli a basso impatto ambientale che sono stati prenotati o acquistati dai cittadini con i contributi messi a disposizione del Comune di Milano per privati e imprese. Il Comune ha tracciato un primo bilancio del bando per cui vi sono oltre 2.700 domande in lista d'attesa. Per questo l'amministrazione ha deciso in questi giorni il rifinanziamento del bando indirizzato ai privati con ulteriori sette milioni e mezzo di euro, attraverso la proposta al Consiglio comunale di una variazione di bilancio in conto capitale che si aggiunge al contributo già messo a disposizione di un milione per i privati e di cinque milioni per le imprese, per un totale di 13,5 milioni di euro. Con il bando dedicato ai privati pubblicato il 6 luglio sono in erogazione contributi per un milione di euro che permettono l'acquisto di 302 veicoli: 134 e-bike (che rappresentano il 44% del totale dei veicoli acquistati), 106 auto (ibride, benzina euro 6, elettriche, gpl o ibride benzina/gpl, metano o ibride benzina/metano) che rappresentano il 35% , 51 scooter elettrici (il 17%) e di questi 21 sono stati acquistati senza necessità di rottamare un vecchio veicolo. "Per noi è importante aiutare cittadini, imprese, soggetti del Terzo settore, partite Iva e artigiani a rinnovare le flotte di veicoli con mezzi più sostenibili per la qualità ambientale della nostra città", ha commentato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli.