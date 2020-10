Arval evoluzione green, dal noleggio alle bici elettriche

Non solo noleggio, la rivoluzione verso la leadership nell'offerta di servizi per la mobilità sostenibile di Arval parte oggi con quattro programmi che ampliano notevolmente il business della multinazionale francese.



Le nuove proposte, presentate oggi a Milano in collegamento internazionale con Parigi, si chiamano 360° Mobility, Good for you, Good for all, Connected & Flexible e Arval Inside.



Con 360° Mobility, disponibile in tutti i 50 Paesi del mondo in cui Arval è presente, l'azienda offre alla sua clientela un pacchetto di soluzioni inedite per la mobilità che spazia dal noleggio delle biciclette elettriche, al car sharing, alle soluzioni di micro mobilità.



Con Good for you, Good for all, la Arval aiuta i propri clienti a proteggere l'ambiente e migliorare la sicurezza sulle strade, con un pacchetto completo scaccia stress. Il noleggio di un veicolo elettrico è combinato al noleggio di una e-bike, alla possibilità di avere a disposizione un mezzo ad alimentazione tradizionale per alcune settimane all'anno, all'offerta congiunta di veicolo e soluzioni di ricarica.



Con Connected & Flexible punta a un'offerta di noleggio più semplice e ultra connessa, sfruttando una combinazione di tecnologia e servizi di nuova generazione che include il pagamento digitale dei parcheggi, la prenotazione del lavaggio dell'auto, la consegna di pacchi all'interno dell'auto senza la necessità della presenza del conducente nel veicolo, servizi di assistenza vocale per la ricerca di strutture riparative o di rifornimento o per richiesta di assistenza. Entro il 2025, l'80% della flotta globale Arval sarà connessa e potrà così migliorare la vita dei driver. Infine c'è Arval Inside. Questo programma punta a consolidre le partnership dell'azienda con gli operatori del settore grazie alla condivisione della propria expertise, per costruire innovative offerte di mobilità ad alto valore aggiunto che rispondano nel modo più adeguato alle necessità dei clienti.