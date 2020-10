Arrivano le AsCoBike, le ebike di AsConAuto

La diffusione di nuove soluzioni per la mobilità sta rinnovando il modo di spostarsi di molti italiani, soprattutto nelle città. AsConAuto, l'Associazione Consorzi Concessionari Auto, affianca alla consueta attività la presentazione di tre AsCoBike entrando così nel mondo della mobilità "dolce" mettendo a disposizione dei 21.737 autoriparatori collegati una soluzione nuova e versatile.



Filiberto, Spartaco e Cucciolo sono i nomi che caratterizzano le tre AsCoBike, diverse nell'impostazione, ma tutte assistite dallo stesso motore brushless con una potenza di 250 Watt e con una batteria al litio che può garantire un'autonomia fino a 70 km. La ricarica avviene in non più di tre ore collegandola alla rete elettrica di casa. Per tutte, il peso è di circa 25 kg.



Filiberto ha un telaio classico, con uno scavalco basso che la rende accessibile a tutti e un cambio a sette rapporti; Spartaco è una mountain bike adatta anche a percorsi sterrati, completa di freni a disco e di sospensioni anteriori; Cucciolo, sempre con freni a disco, è invece caratterizzata da ruote di piccolo diametro, ma con una sezione abbondante, e da un telaio pieghevole, soluzione ideale per favorire il trasporto in auto o sui mezzi pubblici. Tutte verniciate nel caratteristico arancio AsConAuto, sono rispettivamente proposte ai seguenti prezzi: di 1.470, 1.568 e 1.627 euro. E tutte possono beneficiare degli incentivi all'acquisto del 60 per cento, fino a un massimo di 500 euro, entro la fine del 2020.



Primo promotore del progetto AscoBike il Consigliere Giovanni Leone. «Le nostre ebike sono state aggiunte all'offerta di servizi di AsConAuto con l'obiettivo di proporre ai nostri associati un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, al passo con i tempi, con tutte le carte in regola per svolgere il compito di veicoli sostitutivi alternativi alle classiche auto di cortesia, e svolgere un importante ruolo promozionale a disposizione degli autoriparatori».



La raccolta degli ordini partirà a fine mese, e successivamente inizieranno le consegne. Per le eventuali riparazioni è garantita la possibilità di sfruttare una rete di assistenza presente in tutte le regioni. Poiché per il Codice della Strada le ebike sono a tutti gli effetti biciclette, le AscoBike vengono consegnate "chiavi in mano", pronte per circolare su strada. Consigliabile, però, una polizza "capofamiglia", ovvero un'assicurazione RC che copre la maggior parte degli imprevisti, compresi i danni causati in sella a una bicicletta.