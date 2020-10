Groupe PSA, stazioni di ricarica elettrica per tutte le sedi

Una stazione di ricarica elettrica per tutte le sedi di Groupe PSA. L'obiettivo del Gruppo è infatti quello di installare quasi 500 stazioni di ricarica in 49 sedi del Gruppo in 12 paesi, L'installazione e la gestione delle stazioni di ricarica saranno garantite dai due partner del Gruppo per questo progetto, ovvero Izivia e Total EV. "Mentre Groupe PSA è impegnato nella lotta al riscaldamento globale e punta a raggiungere gli obiettivi di CO2 per il 2020 fissati dall'Unione Europea - ha affermato Xavier Chéreau, Direttore delle Risorse Umane e della Trasformazione - agevola la vita dei dipendenti che hanno già optato per una mobilità pulita facilitando la ricarica delle batterie elettriche delle loro auto in tutte le sue sedi. Questa iniziativa dimostra la coerenza delle azioni del gruppo nei confronti dei propri clienti e dipendenti". L'installazione delle stazioni di ricarica elettrica è iniziata nel 2019 e proseguirà fino alla fine del 2021. Sono già state installate e rese operative 365 stazioni che saranno gradualmente aperte ai dipendenti. In ogni sede europea, il Gruppo consente quindi ai dipendenti che lo desiderano di avere un facile accesso alle stazioni di ricarica. Queste colonnine Wallbox da 7 kwatt consentono di ricaricare le batterie ad un prezzo paragonabile a quello di ricarica sulle reti pubbliche esterne. Questa iniziativa sostiene anche l'offensiva elettrificata del Gruppo, lanciata nel 2019 e che ha già permesso di presentare 15 modelli di veicoli elettrificati in Europa.