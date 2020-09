Askoll, NGS Tour prosegue anche in autunno

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Dopo le tappe estive, proseguono gli appuntamenti alla scoperta degli scooter elettrici firmati Askoll. L'NGS Tour di Askoll prosegue infatti con 24 nuove tappe in giro per la penisola. Si ripartirà da Torino venerdì 18 settembre, con la possibilità di provare i nuovi scooter NGS di Askoll, l'azienda vicentina produttrice di veicoli elettrici.



Durante ogni tappa dell'NGS Tour sarà possibile conoscere da vicino la nuova gamma composta da tre modelli di scooter dai contenuti stilistici differenti e dettagli di design .



Sviluppati in collaborazione con Italdesign, la gamma NGS si compone di 3 scooter dalle linee ridisegnate e inedite, pensati con l'obiettivo di essere leggeri e maneggevoli, gli scooter NGS sono equipaggiati con una sella biposto, hanno uno scudo più protettivo e offrono più sicurezza nella guida. Oltre alla prova dello scooter, il personale Askoll sarà a disposizione per soddisfare tutte le curiosità sul mondo della mobilità in versione elettrica. Inoltre, tutti coloro che parteciperanno all'NGS Tour potranno approfittare di un'esclusiva promozione: entro il 31 ottobre, potranno acquistare NGS1 al prezzo lancio di 2390 euro, al quale potranno essere aggiunti i bonus statali.



Sull'acquisto di NGS2 o NGS3, i clienti riceveranno bauletto e vano portaoggetti in omaggio. Per garantire a tutti una partecipazione sicura, la presentazione dei veicoli e i test verranno svolti in gruppi di tre persone ciascuno. (ANSA).