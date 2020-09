Sbarca in Cina nuovo camion a guida autonoma

La First Automotive Works Jiefang Co. Ltd (FAW Jiefang), il costruttore automobilistico cinese di proprietà statale, ha lanciato sul mercato un nuovo autocarro a guida autonoma: il J7.

Secondo la società cinese, il modello L3 di questo camion a guida autonoma, sviluppato in collaborazione tra la FAW Jiefang e la PlusAI, una start-up statunitense con sede in California attiva nel settore dell'intelligenza artificiale, getterà le basi per la versione L4, che dovrebbe essere immessa sul mercato nel 2023.

A basse velocità e solo a certe condizioni, l'automazione del modello L3 consente ai conducenti di togliere le mani dal volante o gli occhi dalla strada, mentre la versione L4 permette un livello di automazione più elevato che generalmente non richiede alcun coinvolgimento né supervisione umana. Dotato di sette telecamere, cinque radar a onde millimetriche e un lidar, oltre a un sistema di pilota automatico, l'autocarro J7 è in grado di sorpassare, cambiare e immettersi in corsia, controllare e adattare la velocità, monitorare gli angoli ciechi, evitare gli ostacoli ed effettuare altre manovre, tutto in maniera automatica.

Questo camion a guida autonoma sarà prodotto su vasta scala e genererà grandi quantità di dati a basso costo durante le attività su strada per addestrare l'algoritmo L4. Grazie al continuo apprendimento automatico e all'aggiornamento della tecnologia Over-the-Air (OTA), la versione L4 di quest'autocarro sarà immessa sul mercato nel 2023.

La cooperazione, ha spiegato Hu Hanjie, presidente della FAW Jiefang, accelererà l'aggiornamento dei camion "intelligenti" e contribuirà alla filiera della relativa industria automobilistica e al sistema dei trasporti intelligenti in Cina.

(ANSA-XINHUA).