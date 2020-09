Si punta su mobilità sostenibile in ambito urbano in un piccolo centro molisano

L'Amministrazione comunale di Bonefro destinataria di un contributo di 50 mila euro per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale sostenibile.L'esecutivo ha approvato, con delibera di Giunta, la realizzazione di una stazione di ricarica attrezzata per la mobilità elettrica sostenibile in ambito urbano, secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale del 14 gennaio scorso.Il progetto prevede anche la fornitura di mezzi elettrici a due ruote, con tecnologia di stabilizzazione dinamica ed auto bilanciamento, ad emissioni zero."Tali mezzi potranno essere noleggiati - fa sapere il sindaco del paese Nicola Montagano - come strumento di mobilità oltre che di promozione turistica".