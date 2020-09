Nissan, novità processo produzione parti in fibra di carbonio

Un materiale utilizzato per aeroplani, razzi e auto sportive può trovare applicazione nelle vetture di massa grazie a un nuovo processo di produzione messo a punto da Nissan.



Questo sistema accelera lo sviluppo di parti di automobili in plastica rinforzata con fibra di carbonio o CFRP. Leggero ma resistente, questo materiale può essere utilizzato per realizzare auto più sicure e più efficienti nei consumi.



Impiegato nelle parti alte della carrozzeria, permette inoltre di abbassare il centro di gravità di un'auto, rendendola più agile e divertente da guidare. Nissan intende produrre in serie parti in CFRP, da impiegare in più vetture della gamma.



Rispetto ai metodi convenzionali, i tempi di sviluppo dei componenti si ridurrebbero della metà e i tempi per lo stampaggio di circa l'80%. La casa del Sol Levante ha messo a punto un nuovo approccio all'attuale metodo di produzione, noto come stampaggio a trasferimento di resina a compressione, nel quale la fibra di carbonio è preformata e inserita in uno stampo, mantenendo un piccolo spazio tra fibra e stampo superiore, nel quale viene poi iniettata la resina e lasciata indurire.Gli ingegneri del marchio giapponese hanno sviluppato tecniche per simulare la permeabilità della resina nella fibra di carbonio, utilizzando un sensore di temperatura interno e visualizzando il comportamento del flusso di resina attraverso uno stampo trasparente. Grazie a tale simulazione si è ottenuto un prodotto stampato di alta qualità con tempi di sviluppo più brevi.