Car sharing, in Italia aumentano noleggi a lungo termine

In Italia, le prenotazioni dei pacchetti giornalieri relativi al car sharing a lungo termine sono aumentate del 160 percento e la soluzione di noleggio acquistata più frequentemente è il pacchetto da 1 giorno. A tirare le somme è Share Now, presente in Europa con i veicoli BMW, Mercedes-Benz, MINI e smart: ''Stiamo chiaramente assistendo a una tendenza verso noleggi più lunghi; per questo abbiamo deciso di offrire una soluzione intermedia che permettesse di colmare il divario tra l'utilizzo del car sharing spontaneo e il noleggio di auto a lungo termine - ha detto Olivier Reppert, ceo di Share Now -. È fondamentale soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei nostri clienti con una vasta gamma di servizi differenti tra loro. La chiave è, per noi, la flessibilità e la semplicità di utilizzo per il cliente''.



In tutta Italia, ogni settimana viene percorsa una distanza totale di circa 150.000 chilometri utilizzando esclusivamente il car sharing a lungo termine. Rispetto all'anno precedente, la media dei chilometri percorsi per noleggio è aumentata in Italia del 26 percento. Nel dettaglio per città, la media è cresciuta soprattutto a Roma (+34%), seguita da Milano e Torino che registrano entrambe un +24%.



Anche la durata media del noleggio a lungo termine è cresciuta del 128 percento rispetto al 2019 in Italia. La città di Roma si attesta sempre al primo posto con un aumento del 166 percento, ma anche ai clienti di Milano e Torino piace percorrere viaggi più lunghi: qui l'aumento è rispettivamente del 94 e del 107 percento.



Il carsharing a lungo termine è oggi disponibile in 15 città d'Europa e permette di viaggiare in totale libertà, anche fuori dall'area operativa, per un periodo massimo di 30 giorni.