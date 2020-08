VW, oltre 10mila punti di ricarica in Italia con We Charge

In concomitanza con il debutto della compatta elettrica ID.3, primo modello basato sulla rivoluzionaria piattaforma modulare elettrica MEB, la Volkswagen lancia il suo nuovo servizio di ricarica. Con We Charge, i clienti possono ricaricare l'auto in più di 150.000 punti in tutta Europa, di cui oltre 10.000 in Italia. Disponibile da settembre, la tessera We Charge offre la possibilità di accedere a circa il 75% dei punti di ricarica pubblici presenti oggi in Italia, con tariffe agevolate e condizioni dedicate per l'utilizzo della rete ad alta potenza di Ionity. Con We Charge, la Volkswagen punta a un ecosistema di ricarica che semplifichi il più possibile l'utilizzo quotidiano dell'auto elettrica.



We Charge offre numerose funzioni digitali legate all'ecosistema di ricarica utilizzabili tramite We Connect ID., l'applicazione per smartphone dedicata alla mobilità elettrica.



Gli utenti possono facilmente localizzare tutti i punti di ricarica We Charge disponibili e conoscerne lo stato di funzionamento e le tariffe. Oggi, la rete We Charge include circa il 75% dei punti di ricarica pubblici presenti in Italia.



La navigazione intelligente integra nel calcolo del percorso la disponibilità di stazioni di ricarica e le preferenze dell'utente, una funzione molto utile in particolare nella pianificazione di lunghi spostamenti.



La Volkswagen vuole rendere il passaggio alla mobilità elettrica il più semplice e attraente possibile. Nei prossimi dieci anni, le marche del Gruppo lanceranno circa 75 nuovi modelli elettrici. A inaugurare quest'offerta di prodotti innovativi c'è la compatta ID.3, primo modello basato sulla rivoluzionaria piattaforma modulare elettrica MEB. Insieme alla ID.3, ha debuttato in queste settimane anche l'ID. Charger, la wallbox marchiata Elli, l'azienda fornitrice di soluzioni di ricarica del Gruppo Volkswagen. L'ID. Charger permette di ricaricare fino a una potenza di 11 kW in corrente alternata AC ed è compatibile con tutte le elettriche Volkswagen, nonché quelle di altri costruttori con connettore di tipo 2. Oltre alla versione d'accesso, che costa 399 euro, gli ID. Charger Connect e Pro aggiungono la connessione Wi-Fi, Ethernet o telefonica LTE. In questo modo, con l'applicazione We Connect ID. è possibile accedere alla wallbox direttamente dallo smartphone, per gestire la ricarica da remoto.



Inoltre, attraverso Ionity la Volkswagen è impegnata nella realizzazione di una rete di ricarica ad alta potenza in tutta Europa, con capacità fino a 350 kW. Oggi, sono 250 le stazioni di ricarica Ionity operative in 20 Paesi, di cui 10 in Italia.



Entro la fine dell'anno, se ne aggiungeranno altre 50: in particolare 10 in Italia, per un totale di 20. Il progetto prevede in totale la costruzione di 400 stazioni, per creare la migliore e più potente rete di ricarica per auto elettriche nei principali corridoi di trasporto europei.