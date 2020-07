Sharing Mobility, Free2Move lancia nuove offerte in 65 Paesi

Free2Move diventa una società a pieno titolo con una nuova offerta di servizi di mobilità. Il marchio di mobilità si trasforma in un'entità autonoma, unificata e agile. Grazie alla piattaforma Free2Move, i clienti hanno ora accesso a un'offerta di parcheggio in 65 paesi, alle prenotazioni di veicoli con conducente in 150 paesi e alla ricarica elettrica in tutta Europa. A questa offerta si aggiunge uno strumento di gestione della flotta per le aziende. Tra le novità anche l'integrazione di TravelCar con Free2Move. Dal 2016 tra le due realtà c'è stato un avvicinamento continuo.



L'ultimo progetto congiunto su larga scala, è Free2Move Rent: un servizio di noleggio a breve termine, 100% digitale, che offre auto dei marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel su un'unica piattaforma. Il servizio, già disponibile in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio e Lussemburgo con oltre 300.000 clienti, sarà distribuito in 9 paesi nel corso del 2020. Come aggregatore globale di soluzioni di parcheggio e noleggio auto per i viaggiatori, l'integrazione dei servizi TravelCar migliora l'offerta di mobilità globale all'interno di un marchio forte: Free2Move. Al centro di questa nuova struttura, il team fondatore di TravelCar porterà il suo know-how e la tecnologia digitale al 100%.



Questa nuova organizzazione avrà sede principale a Parigi e sarà composta da un team di 150 persone in tutto il mondo.



Grazie alla sua competenza tecnologica, Free2Move segna una nuova tappa con la creazione diun sito Web unicoe un'applicazione mobile senza eguali che riunisce l'intero portafoglio di servizi della sua nuova offerta.