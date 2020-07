Peugeot, 6 e-bike per la serie eT01 Crossover

Una gamma intera di biciclette elettriche, per Peugeot che pensa alla mobilità anche su due ruote. La nuova linea chiamata di e-bike della Casa del Leone si chiama eT01 Crossover e comprende sei nuovi modelli, ciascuno con caratteristiche ben precise e pensato per uno specifico uso abituale. Crossover eT01 D9 Sport High-Step e Mixto Mid-Step, sono le due bici che condividono la medesima scheda tecnica, ma con telai differenti.

Sul fronte batterie, le due bici sono alimentate da Bosch PowerTube da 400 Wh e un motore sempre Bosch della linea Active utile a percorrere fino a 110 km in modalità assistenza. I freni a disco sono idraulici marchiati Schimano, mentre i pneumatici da 29" sono Hutchinson Python 2. Prezzo: 2499 euro. Salendo nella gamma si trova Peugeot Crossover eT01 D10, sempre High-Step e MId-Step. In questo caso il motore è un Bosch Drive CX e la batteria una PowerTube da 500 Wh, mentre i pneumatici Hutchinson Python 2 sono da 27,5". Il costo sale a 3299 euro. Al vertice della gamma di e-bike firmate Peugeot si trovano invece le Crossover eT01 FS High-Step e Mid-Step, che hanno la particolarità di essere Full Suspension, a differenza degli altri modelli che sono Hardtail. Le ruote in questo caso sono da 29" e il motore è un Bosch Active Line con batteria PowerTube da 400 Wh. Il costo di questo modello è di 3299 euro.



Per chi avesse l'esigenza di più autonomia e di un motore più performante, le Peugeot Crossover eT01 FS Equipped hanno un propulsore Bosch Performance C, una batteria PowerTube 500 Wh e sono vendute al costo di 3999 euro. Il Bonus Mobilità 2020, detto anche Bonus Bici, può far risparmiare fino a 500 euro.