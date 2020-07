Mobilità 'dolce' alla Spezia, altre 90 nuove bikes in sharing

Novanta nuove bici gialle a disposizione di cittadini e turisti per incrementare la mobilità dolce spezzina. Fanno parte del rinnovato servizio di bike sharing del Comune della Spezia, che verrà 'lanciato' questa domenica 26 luglio con il noleggio giornaliero a 1 euro attraverso la App Bicincittà. Per chi è già abbonato il servizio sarà gratuito per tutto il giorno. "La mobilità è in continua evoluzione e avere la possibilità di scegliere varie modalità di trasporto, inclusa una bicicletta di nuova generazione, costituisce un valore aggiunto per tutta la nostra comunità" ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini. L'assessore Kristopher Casati conferma che si tratterà di "un servizio economico, il costo dell'abbonamento annuale è di 10 euro, e che vanta un parco biciclette oggi completamente rinnovato con mezzi più facili e più maneggevoli". Il Comune realizzerà anche nuove piste ciclabili, grazie a un finanziamento ministeriale di 330 mila euro, portando i percorsi cittadini dagli attuali 8 a 32,5 km.