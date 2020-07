Jeep Renegade e Compass 4xe ricarica semplice grazie a Mopar

Mopar, il marchio di FCA che vanta più di 80 anni di tradizione nel settore del post vendita, dei ricambi, degli accessori e dei servizi è accanto a Jeep per il lancio di Renegade 4xe e Compass 4xe. Lo fa guardando al futuro della mobilità con molte novità che abbracciano il settore della connettività, dell'elettrificazione, del divertimento di guida e delle eco tecnologie con un'ampia gamma di servizi e di accessori specifici. Con l'arrivo sul mercato delle nuove ibride plug-in denominate '4xe', in questo passaggio tecnico e culturale così importante, accanto al brand Jeep non poteva che esserci Mopar, con i suoi prodotti e servizi che sono acquistabili sia insieme alla vettura sia in post-vendita, per soddisfare ogni esigenza.



Jeep Renegade e Compass 4xe possono essere personalizzati con una vasta gamma di Jeep Authentic Accessories powered by Mopar e di Jeep Performance Parts. Per Renegade e Compass 4xe sono previsti oltre 100 accessori disegnati per esaltare la doppia anima di questi modelli Jeep: Urban e Off-road. Tra questi spicca il Mopar 4xe pack, un set di accessori studiati per esaltare il connotato 'elettrico' della vettura. Gli elementi stilistici Blue sul cofano e sulle calotte retrovisore, vengono completati da un iconico anello in tinta sulla caratteristica Seven Slot Grille della griglia anteriore e da tappetini di altissima qualità dedicati proprio a questa speciale motorizzazione. Il Pack sarà disponibile in concessionaria e su Mopar e-Store a partire dall'autunno. Mopar lavora a fianco di Jeep anche per accompagnare il cliente anche durante le operazioni di ricarica: entrambi questi modelli propongono infatti la perfetta integrazione tra lo smartphone del guidatore e lo schermo touchscreen da 8,4 pollici del sistema Uconnect, per gestire la carica in base alle proprie esigenze e al proprio stile di vita sia direttamente dalla macchina che da remoto via App. L'unità elettrica posteriore, che assicura la trazione al retrotreno, è alimentata da una batteria ricaricabile durante la guida (grazie alla modalità e-coasting che consente di ricaricare la batteria utilizzando la coppia negativa del freno motore) o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica e il cavo in dotazione, o attraverso un punto di ricarica pubblica tramite il cavo specifico 'Modo 3'. Per ottimizzare i tempi di ricarica ed offrire un ulteriore e comoda soluzione domestica è disponibile easyWallbox, che, collegata alla normale presa di casa, assicura una ricarica più sicura. Questo sistema è stato sviluppato da Engie EPS in esclusiva per FCA ed è commercializzato in Europa da Mopar in concomitanza con il lancio del modello. Si trattadi una soluzione plug&play, semplice, accessibile e facilmente gestibile via Bluetooth, che -senza necessità di alcun intervento da parte di personale specializzato - consentedi ricaricare da subito a casa la propria Renegade o Compass 4xe con una potenza di ricarica fino a 2,3 kW e un tempo di ricarica di circa 5 ore (il tempo può variare a seconda dell'impianto elettrico esistente). Inoltre, easyWallbox è già predisposta per l'upgrade di potenza a 7,4 kW, permettendo la ricarica domestica completa in meno di 2 ore (100 minuti). I modelli 4xe prevedono inoltre il cavo 'Mode 3' che permette anche la ricarica da rete pubblica (di serie o a richiesta in base alla specifiche mercato). L'offerta di ricarica domestica è ulteriomente arricchita grazie alla Connected Wallbox che può essere controllata a distanza attraverso la App My Uconnect e ha due diverse potenze di ricarica, 3,7 kW e 7,4 kW. I principali vantaggi di quest'ultima sono l'assistenza da remoto e la possibilità di controllare e tracciare lo storico della ricarica grazie all'autenticazione della singola sessione, attraverso la scheda fornita con la wallbox.