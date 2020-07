La Spezia porta piste bici da 8 a 32 chilometri

Da 8 a oltre 32 km di piste ciclabili in città: La Spezia potenzia i suoi percorsi dedicati alla mobilità dolce grazie a uno stanziamento di 330 mila euro ottenuto attraverso un bando del Ministero dei Trasporti. Alla Spezia le risorse serviranno anche a migliorare le ciclostazioni e il servizio di bike sharing. La realizzazione delle nuove piste ciclabili rientra in un "progetto che avevamo presentato un anno fa, arrivato ottavo in Italia - ricorda il sindaco Pierluigi Peracchini -, e ha permesso di far pervenire 38,3 milioni di euro realizzando l'elettrificazione quasi totale del trasporto pubblico, l'utilizzo di mezzi a gas naturale, il raddoppio dei parcheggi interscambio. Un risultato storico per La Spezia".

L'obiettivo è quello di rendere la mobilità in città sempre più green: "garantiamo ai cittadini una valida alternativa all'auto - sottolinea l'assessore alla mobilità Krisopher Casati -, il mezzo prediletto dagli spezzini per muoversi in un centro che non è stato però concepito per ospitare auto". Solo il 3% degli spezzini utilizza la bici. Per incrementare l'uso di questo mezzo, annuncia Casati, sono state messe a disposizione un centinaio di nuove biciclette nelle venti stazioni presenti in città, "ad un prezzo popolare, 10 euro all'anno. Le bici si sbloccano attraverso una App. E presto arriveranno anche alcune bici elettriche". I mezzi utilizzati in precedenza, recuperati, sono stati messi a disposizione di vigili e del personale di comune e provincia per avere un Comune più sostenibile".

Per far conoscere la nuova flotta di bici questa domenica 26 luglio sarà data a tutti la possibilità di acquistare la pedalata 'giornaliera' al prezzo simbolico di 1 euro, mentre gli abbonati avranno a disposizione 4 ore gratuite di utilizzo. Le stazioni delle nuove 'SeaBike' saranno ridecorate e rinnovate con una nuova grafica.